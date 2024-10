Das berichten zumindest zwei Forschende der Uni von Maryland in den USA in der Zeitschrift Current Biology. Sie haben entdeckt, dass Geckos Geräusche nicht nur als Schallwellen empfangen, so wie wir. Anscheinend können Geckos auch Vibrationen wahrnehmen, zum Beispiel durch Wasser oder den Boden.

Verantwortlich für diese Fähigkeit ist laut den Forschenden ein Teil des Innenohrs, das Sacculus. Das dient den Geckos normalerweise dazu, ihr Gleichgewicht zu halten, und zur Körperorientierung. Offenbar können die Geckos damit aber auch auch niedrige Frequenzen wahrnehmen, die sie über das normale Hören sonst nicht empfangen. Bislang weiß man, dass auch Amphibien und Fische so Vibrationen spüren können.

Den Forschenden zufolge deuten die Erkenntnisse darauf hin, dass das Sacculus das normale Hörsystem beim Gecko ergänzt. Auch andere Reptilien könnten diese Fähigkeit haben. Lange ging man davon aus, dass viele von ihnen taub sind.