Hummeln haben eine echte Problemlösefähigkeit

Es braucht kein großes Gehirn, um ein Problem zu lösen. Auch Insekten wie Hummeln kommen da spontan auf Ideen.

Das zeigt eine Verhaltens-Studie im Fachjournal Science. In den Experimenten dafür wurden Hummeln in eine niedrige Box gesetzt. Und ihnen wurden zwei Dinge beigebracht: dass hinter einer angedeuteten blauen "Blüte" an der Oberseite der Box eine süße Belohnung zu finden war; und dass in der Box eine kleine Styroporkugel lag, die die Hummeln herumrollen konnten. Das Problem dabei: Die Box war nicht hoch genug, damit die Hummeln zur "Blüte" hätten fliegen können. Sie kamen da nur ran, wenn sie die Styroporkugel hinrollten und draufkletterten. Das wurde den Hummeln nicht beigebracht. Aber im Experiment kamen die meisten tatsächlich von selbst auf den Trick. Das Studienteam hat mit ergänzenden Versuchsanordnungen bestätigt, dass das wohl auch keine Zufallserfolge waren. Die Forschenden sagen, man sollte definitiv die Problemlösefähigkeit von Insekten weiter untersuchen.

PM: https://www.eurekalert.org/news-releases/1130260

Studie: http://dx.doi.org/10.1126/science.ady1618

News-Artikel in Science (mit Video): https://www.science.org/content/article/bees-just-did-something-no-other-insect-has-been-shown-do