In Nepal leben immer mehr Tiger.

Das asiatische Land hat eine neue Tiger-Zählung abgeschlossen, mit Hunderten Kameras, über die Fachleute die einzelnen Tiger anhand ihres Streifenmusters identifiziert und registriert haben. Jetzt ist das Ergebnis der Zählung da: Inzwischen leben in Nepal knapp 430 Tiger. In den letzten vier Jahren ist die Tiger-Population jedes Jahr um fünf Prozent gewachsen.

Nepal gilt als Vorreiter beim Schutz der Tiger. Im Jahr 2010 verpflichtete sich der Himalaya-Staat zusammen mit weiteren Ländern dazu, die Zahl der Tiger bis 2022 zu verdoppeln. Nepal ist das erste Land, das das Ziel erreicht hat - und seitdem geht es weiter bergauf mit der Tiger-Population. Allerdings wächst dadurch auch die Gefahr von Konflikten zwischen Mensch und Tier. Es kommt immer wieder zu tödlichen Tiger-Angriffen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in ganz Asien noch mehr als 100.000 Tiger. Nach Angaben vom WWF sind es heute nur noch ein paar tausend.