Oktopusse sind clever. Sie können sogar lernen, Spiegel zu benutzen, um etwas außerhalb ihres Sichtfeldes zu finden.

Das zeigt ein kleines Labor-Experiment im Fachjournal Current Biology, für das kalifornische Zweipunkt-Kraken trainiert wurden. Natürlich mit Hilfe ihres Lieblings-Futters - Krabbe. Die drei Oktopusse lernten offenbar alle, in welche Richtung sie mussten, um eine gespiegelte Krabbe zu finden. Bei den Versuchen lagen sie öfter richtig, als dass es Zufall gewesen sein könnte. Allerdings lagen sie auch mal daneben, und sie nahmen auch nicht immer den kürzesten Weg zur Belohnung.

Laut den Forschenden ist ihr Experiment der erste wissenschafliche Beleg, dass auch Nicht-Wirbeltiere Spiegel nutzen können, um ihr Blickfeld zu erweitern. Das deutet auf ein großes räumliches Vorstellungsvermögen bei den Oktopussen hin.

Studie in Current Biology: https://doi.org/10.1016/j.cub.2026.05.012

PM: https://www.eurekalert.org/news-releases/1130716