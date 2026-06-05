Riffmantas schwimmen offenbar nicht gern weit - tauchen dafür aber auch mal tiefer, wenn es für die Futtersuche sein muss.

Das zeigt eine Beobachtungs-Studie im Fachjournal Plos One. Vor einer Inselgruppe in Papua-Neuginea wurden zehn der großen Rochen mit Trackern verfolgt, über wechselnde Jahres- bzw. Monsun-Zeiten. Ergebnis: Die Riffmantas bewegten sich meist nicht weiter weg als ein paar Kilometer. Die maximal registrierte Entfernung waren 87 Kilometer - viel weniger, als die bis zu 4,50 Meter großen Mantas eigentlich schwimmen könnten.

Sie sind dafür aber je nach Jahreszeit in unterschiedlichen Wassertiefen unterwegs - denn ihre Beute, kleine Krebstierchen, halten sich während der Monsun- und Trockenzeiten nicht immer in derselben Wasserschicht auf. Teilweise tauchen die Mantas wohl bis zu 400 Meter tief.