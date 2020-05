Britische Forschende haben sich knapp 50 Otter in drei verschiedenen Tierparks in Großbritannien angeschaut. Gleich vorweg: So genau wissen sie es immer noch nicht. Aber sie konnten der Sache näher kommen. So gibt es zum Beispiel keinen Unterschied zwischen den beiden untersuchten Otter-Arten - alle Otter jonglieren gleich gern. Auch zwischen alt und jung gibt es wenig Unterschiede - damit kann die These ausgeschlossen werden, dass vor allem junge Otter viel jonglieren, um ihre motorischen Fähigkeiten zu trainieren. Bei einem Geschicklichkeitstest zeigte sich auch, dass es keinen Unterschied zwischen Ottern gab, die mehr oder weniger jonglierten.

Was auffällig war: Otter, die Hunger hatten, jonglierten eher als satte Otter. Mit Steinen jonglieren könnte also so eine Art Ersatzhandlung sein: Statt nach Fischen oder Krebsen zu tauchen, werfen sie sich eben Steine hin und her.