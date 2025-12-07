Hummeln sind flauschige Brummer, die gemütlich von Blüte zu Blüte fliegen. Aber sie können auch anders.

Wenn ihr Nest bedroht ist, gehen sie in den Verteidigungsmodus. Wie der abläuft, beschreibt ein Forschungsteam unter anderem von der Uni Konstanz jetzt genauer. Es hat mit Dunklen Erdhummeln gearbeitet, die auch in Gewächshäusern als Bestäuberinsekten eingesetzt werden. Die Forschenden haben im Labor genau gefilmt, was passiert, wenn ein Hummel-Nest gestört wird . Dann läuft ein richtiges Alarm-Programm ab. Die Hummeln waren sofort in Aktion und patrouillierten fliegend oder kletternd durchs Nest, um die Störung zu finden. Sie summten mit den Flügeln und hoben ihre Beine - wohl als Warnung, dass sie bereit zum Stechen sind. Ein paar Minuten später begannen die Hummeln, sich zu putzen, und summten rhythmisch. Das könnte man entweder als Beruhigungsaktion interpretieren oder als ein "Wir bleiben in Bereitschaft".

Insgesamt, sagen die Forschenden, weiß man noch sehr wenig über das Abwehrverhalten von Hummeln - obwohl sie so wichtig sind.