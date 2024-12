Ihr langer Schnabel hilft Kolibris zwar, an den Nektar in tiefen Blüten zu kommen - er macht das Trinken aber auch komplizierter. Denn er funktioniert nicht einfach wie ein Strohhalm.

Ein Biologie-Team hat das mit Videos in Zeitlupe und CT-Scans untersucht. Die Forschenden schreiben im Journal of the Royal Society Interface, dass Kolibris trinken, indem sie Lecken und Saugen kombinieren.

Erst einmal schwebt der Kolibri vor der Blüte in der Luft und öffnet vorne den Schnabel. Er streckt seine sehr bewegliche Zunge aus und leckt mit der Spitze den Nektar auf. Der Schnabel schließt sich vorne wieder - bis auf einen kleinen Spalt - dadurch wird die Zungenspitze ausgewrungen. Ein Kolibri hat einen sehr beweglichen Schnabel. Den kann er oben am Kopf öffnen und dadurch den Nektar hochsaugen.

Das alles dauert eine Zehntelsekunde. Schnell trinken ist wichtig für Kolibris, denn das schnelle Flügelschlagen, um vor der Blüte in der Luft zu stehen, kostet viel Energie.