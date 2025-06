Im Netz machen viele Videos mit der Caption "Get ready with me" die Runde.

Dabei zeigen Influencerinnen und Influencer, wie sie sich morgens fertigmachen. Dabei machen sie meist auch viel Werbung für Hautpflege-Produkte. Aber: Diese Skincare-Routinen können schädlich sein, schreiben Forschende im Fachmagazin Pediatrics. Sie haben sich auf Tiktok als 13-jährige Mädchen ausgegeben und dann Skincare-Videos gesammelt und analysiert. Dabei stellten sie fest: Mädchen im Alter von 7 bis 18 Jahren verwendeten durchschnittlich sechs verschiedene Produkte auf ihrem Gesicht - und geben dafür ungefähr 170 Dollar aus. In den meistgesehenen Videos kamen im Schnitt elf potenziell reizende Wirkstoffe vor, die z.B. Allergien und Sonnenempfindlichkeiten auslösen können. Die Studienautoren sagen: Die Skincare-Routinen-Videos gaukeln vor, dass es um Gesundheit geht - und bringen eigentlich aber wenig bis gar nichts.