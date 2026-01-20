Den stärksten Witz gleich am Anfang bringen oder lieber für den Schluss aufheben? Die Gags flott nacheinander raushauen oder lieber ein bisschen mehr Zeit lassen? Bei Comedy Shows spielt das Timing eine wichtige Rolle.

Drei Forscherinnen haben nun versucht, den zeitlichen Aufbau von solchen Shows zu ergründen. Mit einem speziellen Tool analysierten sie Audioaufnahmen von zwei professionellen britischen Stand Up Comedians.

Dabei fanden sie einige gemeinsame Elemente: Beide bauten ihr neues Material zu Beginn der Show ein. Einerseits gab es immer wieder Abschnitte, in denen Inhalte schnell aufeinanderfolgten. Andererseits verwendeten beide Comedians zögerliche Laute und bauten absichtliche Fehler in ihr Programm ein.

Im Fachmagazin PNAS Nexus schreiben die Forscherinnen auch, wie sich die Shows im Laufe der Zeit verändert haben. Zum Beispiel entstand das neue Show-Material um erfolgreiche Witze drum herum.

