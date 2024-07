Vor mehr als 100 Jahren ist die Titanic im Nordatlantik gesunken: Noch immer löst das Schiff bei Menschen Faszination aus.

Jetzt ist wieder ein Forschungsteam in See gestochen, um das Wrack zu untersuchen. Es ist die erste wissenschaftliche Expedition seit 14 Jahren. Letztes Jahr hatte es bei einem U-Boot-Tauchgang zur Titanic einen Unfall gegeben, bei dem alle fünf Menschen an Bord ums Leben gekommen waren.

Bei der jetzigen Expedition werden aber keine Menschen abtauchen, sondern nur zwei Roboterfahrzeuge. Sie werden einem beteiligten Tiefseeforscher zufolge auf den Meeresgrund tauchen und von den Trümmern dort Millionen hochauflösende Fotos aufnehmen. Ziel sei es ein 3D-Modell des Wracks zu erstellen - so präzise, wie es das bisher noch nicht gibt. Insgesamt soll die Expedition etwa einen Monat dauern.

Durchgeführt wird sie von dem US-Unternehmen, das die alleinigen Bergungsrechte für die Titanic besitzt.