In Europa sind in diesem Winter so viele Menschen durch Lawinen ums Leben gekommen wie seit Jahren nicht mehr.

Nach einer offiziellen Statistik starben in den Alpen und in anderen europäischen Gebirgen seit Anfang Oktober mindestens 135 Menschen, weil sie unter Schneemassen verschüttet waren. Das sind mehr als doppelt so viele wie in der Wintersport-Saison davor. Die Statistik stammt von dem Zusammenschluss der nationalen Lawinenwarndienste.

Demnach war Italien diesen Winter besonders hart betroffen, wo insgesamt 38 Lawinentote gezählt wurden. Fachleute warnen davor, dass die Anzahl der Lawinen durch den Klimawandel steigt.