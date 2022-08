Diese Hubschrauber haben eine medizinische Fracht:

In den USA werden gerade in 13 Bundesstaaten Päckchen mit Tollwut-Impfstoff abgeworfen. Sie sind vor allem für Waschbären gedacht und sollen verhindern, dass infizierte Tiere ihren Virusstamm übertragen. Das passiert über den Speichel - meist per Biss.

Die meisten Haustiere in den USA sind gegen Tollwut geimpft; wenn, dann wird das Virus dort vor allem durch Wildtiere übertragen. Neben Waschbären können das auch Fledermäuse sein. Hier gibt es die Idee, die Tiere während des Winterschlafes zu impfen, indem man sie etwa mit einem Impfstoff-Nebel besprüht.

Auch Menschen können sich mit Tollwut anstecken. Ein Problem ist, dass von dem Virus mehr als 20 Varianten existieren. Der Biss eines mit einer Variante infizierten Tieres kann jedes andere Säugetier krank machen.