Tomatensaft trinken viele nur im Flugzeug.

Aber vielleicht sollten wir auch unten auf der Erde öfter ein Schlückchen nehmen - dann möglichst mit Soja vermischt. Schon länger ist klar, dass in Tomaten und Soja viele gesunde Pflanzenstoffe sind: Pflanzenhormone wie Isoflavone oder der rote Tomatenfarbstoff Lycopin zum Beispiel. Die sollen vor allem anti-entzündlich wirken.

Ein Team der Ohio State University hat das jetzt in einer kleinen Studie bei Menschen untersucht. Die Teilnehmenden haben täglich zwei Gläser Tomaten-Soja-Saft getrunken.

Nach vier Wochen waren einige Entzündungswerte im Blut etwas niedriger. Gerade bei starkem Übergewicht oder chronisch-entzündlichen Krankheiten könnte das nützlich sein. Allerdings muss dieser Effekt noch besser erforscht werden.

