Venedig hat mit den Tickets für Tagesgäste dieses Jahr mehr als fünf Millionen Euro verdient: Über 650.000 Besucher und Besucherinnen haben bezahlt.

Seit April müssen Tagesgäste an 60 Tagen Eintritt zahlen, meist 10 Euro pro Person. Wie lange sie in der Stadt geblieben sind, spielte keine Rolle.

Die Bezahl-Saison gilt jetzt als beendet. Bis Ende des Jahres dürfen Tagestouristen und -touristinnen Venedig wieder ohne Ticket besuchen. Nächstes Jahr soll die Gebühr wahrscheinlich wieder gelten, vermutlich ab Ostern.

Der Bürgermeister von Venedig überlegt, an manchen Tagen 30 bis 50 Euro Eintritt zu verlangen. Darüber spricht er gerade mit der Regierung in Rom. Das Eintrittsgeld in der Lagunenstadt ist weltweit einzigartig. Es wurde eingeführt, um den Massentourismus zu regulieren und die Altstadt zu entlasten.

Hier berichten La Repubblica und Corriere del Veneto.