In den mittleren Wassertiefen des Salzsees flockt Salz aus, so dass es wie ein Schneegestöber aussieht. Ein Forscher und sein Team aus den USA haben jetzt in einer Studie nachgewiesen, wie das geht. Über das Phänomen wurde lange gerätselt. Denn normalerweise sorgen die kühleren Temperaturen tieferer Wasserschichten dafür, dass das meiste Salz oben bleibt.

Die Erklärung: Wellen drücken immer wieder kleine Menge des supersalzigen Wassers von oben nach unten. Die Forschenden sprechen von Salzfingern, die sich wie Schlieren nach unten ziehen. Das kalte Wasser unten kann allerdings nicht so viel Salz aufnehmen, wie das warme oben. Deshalb kristallisiert das Salz - das Schneegestöber aus Salz entsteht.

In diesem Prinzip sehen die Forscher auch den Grund, warum sich am Grund des Toten Meeres eine dicke Salzkruste bildet. Und möglicherweise sind auch anderswo auf der Welt Salzvorkommen auf diese Weise entstanden.