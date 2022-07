Ghost Touch - so wird das genannt, wenn jemand kontaktlos ein Smartphone kapert oder ein anderes Gerät mit Touchscreen.

Ein internationales Forschungsteam aus Deutschland und China hat auf einer Fachkonferenz gezeigt, dass mobile Touchscreen-Geräte mit "simulierten Berührungen" gesteuert werden können.

Ausgangspunkt ihrer vorgetäuschten Angriffe war jeweils eine manipulierte öffentliche USB-Ladebuchse, deren Stromversorgung aus der Ferne gesteuert werden kann. Wer so eine Ladestation in Cafés oder an Flughäfen nutzt, kann damit einen Angriff auslösen, der zu Beginn getarnt ist als normales Ladesignal.