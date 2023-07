Bei der Tour de France ist die Corona-Pandemie noch sehr präsent: Es gilt noch die Maskenpflicht.

Das ist die Vorgeschichte: Bei der Italien-Rundfahrt - dem Giro d'Italia - im Mai hatten mehr als 10 Fahrer vor oder während des Rennens einen positiven Corona-Test. Sie mussten absagen oder aussteigen. Nach einer Woche hatte es dann auch den Gesamtführenden Remco Evenepoel erwischt. Das war dem Veranstalter dann zu viel. Er hatte die Maskenpflicht wieder eingeführt - und die gilt jetzt auch noch für die Tour de France. Auch die Spitzen-Teams hatten sie gefordert. Corona-Tests sind nicht verpflichtend, aber viele machen sie zum Schutz der Fahrer noch.

Das sind die Regeln: Bei jedem Kontakt mit einem Fahrer müssen Masken getragen werden. Deshalb ist in TV-Interviews oft zu sehen, dass der Fragestellende eine Maske trägt. Neben Journalisten sind auch andere Teammitglieder und die Fahrer selbst angehalten, im sogenannten Paddock - also dem Busparkplatz bei Start und Ziel - eine Maske zu tragen. Zuschauer und Zuschauerinnen dürfen auch in den Paddock. Sie müssen aber keine Maske tragen.

Die Tour de France endet am 23.Juli.