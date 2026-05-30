In Kroatien dürfen Städte und Gemeinden bald nachts den Verkauf von Alkohol verbieten.

Das Parlament hat grünes Licht für eine Gesetzesänderung dazu gegeben. Bars und Restaurants sind ausgenommen. Der kroatische Tourismusminister hat erklärt, es gehe darum, das Leben von Anwohnerinnen und Anwohnern zu verbessern. Laut Regierung soll die Neuregelung auch dem Umweltschutz und der Sicherheit nutzen. Viele beliebte Urlaubsorte haben schon angekündigt, Alkoholverkaufsverbote durchzusetzen.

Hintergrund sind Alkohol-Exzesse von Touris, oft aus dem Ausland. In den letzten Jahren haben Medien immer wieder Aufnahmen von extrem betrunkenen Urlaubern veröffentlicht, die auf der Straße trinken, urinieren und lärmen, vor allem nachts. Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Kroatien mit seinen vielen Inseln und der langen Adria-Küste. Er macht etwa ein Fünftel vom Bruttoinlandsprodukt aus.

Hier berichtet der Österreichische Rundfunk ORF.