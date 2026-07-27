Auf Mallorca haben wieder Tausende Menschen gegen Massentourismus demonstriert.

Die Leute trafen sich am Abend in der Inselhauptstadt Palma und sind gemeinsam durch die Innenstadt bis zur Kathedrale gelaufen. Zu der Demo hatte die Initiative „Weniger Tourismus, mehr Leben“ unter dem Motto "Mallorca am Limit" aufgerufen. Sie organisierte so einen Protest schon zum dritten Mal.

Nach Angaben der Polizei waren diesmal rund 25.000 Menschen dabei. Hauptkritikpunkt ist, dass Wohnraum für Einheimische in Ferienunterkünfte umgewandelt wird. Dadurch sind viele Wohnungen so teuer geworden sind, dass sie sich Leute mit normalem Einkommen nicht mehr leisten können. Der Protest richtete sich auch gegen Staus, Lärm und Umweltschäden, die der Massentourismus auf Mallorca verursacht. Die spanische Mittelmeerinsel ist besonders bei Touris aus Deutschland und Großbritannien beliebt.

Letztes Jahr hat es dort lautStatista59 Millionen registrierte Übernachtungen touristischer Art gegeben, bei nicht mal einer Million Einwohnenden. Ende 2025 hat die Verwaltung dort Maßnahmen gegen Massentourismus, wie keine neuen Lizenzen für Ferienwohnungen, versprochen - die offensichtlich aber nicht greifen. Der Bürgermeister sagte damals, illegale Übernachtungsangebote würden boomen.