Der Klimawandel hat auch Folgen für beliebte Touristenziele - zum Beispiel in Griechenland.

Dort haben Forschende untersucht, welche antiken Stätten besonders betroffen sind. Zu den "Sorgenkindern" zählt das antike Olympia. Da gibt es immer wieder Waldbrände. Das Theater von Delphi ist von Steinschlag bedroht, und bei den antiken Stätten von Dion besteht regelmäßig Überschwemmungsgefahr wegen der steigenden Meeresspiegel.

Das griechische Kulturministerium hat schon auf die Ergebnisse reagiert und eine Liste mit 19 antiken Stätten aufgestellt, die am dringendsten vor Naturkatastrophen geschützt werden müssen. Dort will man zum Beispiel Brandmelder installieren und Feuerschutzpläne ausarbeiten.

Die Liste wurde nach einer dreijährigen Studie veröffentlicht. Dabei wurden unter anderem geologische und klimatische Bedingungen an den Stätten. Die griechische Kulturministerin sagt, dass in den nächsten vier Jahren insgesamt 40 antike Stätten untersucht werden sollen.

Ein Problem ist, dass viele Stätten in ländlichen Gebieten liegen. Das macht Evakuierungen wegen Naturkatastrophen schwieriger.