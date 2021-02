Ein internationales Forschungsteam sagt: Doch, das geht! Es hat Versuche mit 36 Menschen gemacht, die klarträumen konnten. Das ist die Fähigkeit, im Schlaf zu wissen, dass man träumt und den Traum dann auch steuern zu können. So was kann man trainieren. Die Forschenden stellten fest, dass die Menschen während der REM-Schlafphase, in der üblicherweise geträumt wird, zuhören und verstehen konnten. Sie konnten auch auf Ja-oder-Nein-Fragen antworten und einfache, einstellige Rechenaufgaben lösen. Die Antwort gaben sie über Augenbewegungen oder durch Anspannung der Gesichtsmuskeln.

Die Forschenden finden ihre Ergebnisse überraschend und spannend. Sie wollen noch mehr über Träume herausfinden, und wie das Gehirn während des Schlafes arbeitet.