Bei Frauen-Dartstournieren sind künftig keine Transfrauen mehr zugelassen.

Neue Richtlinien der Professional Darts Corporation - PDC - sehen vor, dass ab sofort nur noch "biologische Frauen" teilnehmen dürfen.

Das gilt zum Beispiel für die zweimalige WM-Teilnehmerin Noa-Lynn van Leuven aus den Niederlanden. Die 29-Jährige hat insgesamt sechs Tourniere der Frauenserie gewonnen. Bei offenen Turnieren wie der Weltmeisterschaft und allen anderen PDC-Majors darf sie aber weiterhin starten.

Kritik von Sportlerin

Die Sportlerin sagte in einem Instagram-Video, anscheinend sei sie gerade in den Ruhestand geschickt worden, und zwar nicht freiwillig. Das sei ein weiterer schwerer Schlag für die Trans-Community. Aber sie habe noch nicht aufgegeben.

Die neuen Richtlinien stützen sich unter anderem auf den Bericht einer Entwicklungsbiologin, der zu dem Schluss kommt, dass Geschlechtsunterschiede zu einem Vorteil der Männer gegenüber den Frauen führen. Darts ist demnach eine geschlechtsspezifische Sportart.