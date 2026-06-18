Auf der ganzen Welt werden immer mehr Rechenzentren gebaut - vor allem, weil Künstliche Intelligenz mehr Rechenleistung braucht.

Greenpeace sagt: Fürs Klima ist es relevant, wo diese Rechenzentren stehen. Die Umweltschutzorganisation hat beim Öko-Institut eine Studie in Auftrag gegeben. Da wurde untersucht, wie viele Treibhausgase durch den Energieverbrauch der Rechenzentren anfallen.

Ergebnis: Wenn die in Europa stehen, fallen weniger Treibhausgase an, als wenn sie in den USA oder China stehen - weil sie dort oft mit Strom aus Kohle oder Erdgas betrieben werden statt mit Ökostrom. Den größten Treibhausgas-Fußabdruck haben die Amazon-Rechenzentren. Über die laufen auch Netflix und Spotify. Die US-Unternehmen Amazon, Meta, Google und Microsoft verursachen laut der Studie zusammen 45 Prozent der weltweiten Rechenzentrum-Treibhausgase.

