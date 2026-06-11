TFA - Trifluoressigsäure - wird vor allem als Pestizid in der Landwirtschaft verwendet. Die Chemikalie kann bei Menschen aber die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und Schäden bei ungeborenen Kindern im Mutterleib verursachen.
Das schreibt die EU-Chemikalienbehörde. Sie hat das Risiko von TFA neu eingeschätzt. Fünf EU-Länder, darunter auch das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung, hatten darum gebeten. Das könnte jetzt direkte Konsequenzen haben: In der EU dürfen Pestizide, die so bewertet werden, eigentlich nicht mehr verwendet werden.
Kommt das Verbot?
Trifluoressigsäure zählt zur Gruppe der PFAS - den sogenannten
Ewigkeitschemikalien. Das sind synthetische Verbindungen, die zum
Beispiel Pfannen, Regenjacken oder Einweg-Verpackungen schmutz- und
wasserabweisend machen. Es gibt immer wieder Studien, die belegen, wie
gefährlich einzelne PFAS sind. Oft tauchen nach einem Verbot schnell
ähnlich wirkende Ersatzstoffe auf. Die EU-Kommission arbeitet deshalb
seit Jahren an einem umfassenden Verbot.