TFA - Trifluoressigsäure - wird vor allem als Pestizid in der Landwirtschaft verwendet. Die Chemikalie kann bei Menschen aber die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und Schäden bei ungeborenen Kindern im Mutterleib verursachen.

Das schreibt die EU-Chemikalienbehörde. Sie hat das Risiko von TFA neu eingeschätzt. Fünf EU-Länder, darunter auch das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung, hatten darum gebeten. Das könnte jetzt direkte Konsequenzen haben: In der EU dürfen Pestizide, die so bewertet werden, eigentlich nicht mehr verwendet werden.



Kommt das Verbot?