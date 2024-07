Wodka-E, Jägerbomb und Flying Banana - alles Drinks mit Alkohol und Energy. Eine Kombi, die langfristige Folgen fürs Gehirn haben könnte.

Forschende der Uni in Cagliari, Italien, haben das an Ratten getestet. Zehn Tage lang haben junge Ratten entweder Wasser, Alkohol, Red Bull oder eine Mischung aus Alkohol und Energy Drink eingeflöst bekommen. Verglichen mit Menschen war das so als hätten die Ratten zwei starke Drinks oder zwei Dosen Energy getrunken.

Untersuchungen des Gehirns zeigten: Einige Tage nachdem die Ratten Alkohol und Energy Drink getrunken hatten, waren ihre Nervenzellen besser miteinander vernetzt. Mit dem Alter nahm das aber deutlich ab - stärker als bei der wassertrinkenden Kontrollgruppe. Betroffen war vor allem der Hippocampus. Das ist die Gehirnregion, die fürs Lernen und Gedächtnis verantwortlich ist. Auch ein Verhaltenstest zeigte: Die Wodka-E-Ratten hatten Schwierigkeiten, im Alter Neues zu lernen.

Die Forschenden glauben, dass die Ergebnisse teilweise auch für junge Menschen gelten, die exzessiv Alkohol und Energy Drinks trinken. Andere Studien legen nahe, dass das Koffein in Energy Drinks das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert und so noch mehr Alkohol getrunken wird.