Süßwasser wird auf der Erde immer knapper.

Umso wichtiger sind Wasserentsalzungssysteme. Ingenieure des Massachussetts-Institute of Technology haben jetzt ein System entwickelt, das nur mit Sonnenenergie funktioniert. Bisher brauchten Entsalzungsanlagen durchgehend gleichmäßigen Strom und deshalb zusätzliche Energie aus dem Netz oder aus Batterien. Das neue System passt seinen Stromverbrauch dagegen in Sekundenbruchteilen an das Sonnenlicht an. Nimmt die Sonneneinstrahlung zu, fährt es den Entsalzungsprozess hoch. Zieht eine Wolke vorbei, fährt es herunter.

Das MIT-System ist auf die Entsalzung von Brackwasser ausgerichtet. Das kommt in unterirdischen Reservoirs vor und zwar häufiger als frisches Grundwasser. Die Forscher sehen darin eine riesige ungenutzte Trinkwasserquelle. Durch den Klimawandel wird das Brackwasser aber immer salziger. Das neue System könnte jetzt für wenig Geld auch da Trinkwasser bereitstellen, wo es kein Meerwasser und keinen Netzstrom gibt.

Bei einem Testlauf an Grundwasserbrunnen in New Mexico hat das schon gut funktioniert. Jetzt wollen die Ingenieure das System vergrößern, um damit irgendwann ganze Städte versorgen zu können.