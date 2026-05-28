Die bisher gängigen Methoden brauchen allerdings viel Energie, das Wasser muss noch chemisch behandelt werden und ach der Aufbereitung bleibt salzhaltige Sole zurück. Wenn die zurück ins Meer geleitet wird, ist das schlecht für die Lebewesen dort, weil der Salzgehalt steigt und der Sauerstoffgehalt sinkt. Forschende von der US-Uni Rochester haben jetzt einen neuen Ansatz entwickelt. Ihre Entsalzungsmethode läuft mit Solar - es werden keine chemischen Stoffe zur Vorbehandlung gebraucht und es bleibt am Ende keine Salzlake zurück.

Das Ganze funktioniert mit speziell behandelten Solarpaneelen - wenn eine dünne Schicht Meerwasser darüber läuft, bleiben die Salze und Mineralien daraus an den Paneelen haften, das Wasser wird destilliert und kann ablaufen. Die Salze bleiben fast komplett fest, so kann man sie später einfach von den Paneelen abnehmen und zum Beispiel zu Tafelsalz weiterverarbeiten. Laut den Forschenden haben sie ihr System schon im Kleinen getestet. Sie wollen damit die weltweite Trinkwasserversorgung unterstützen.