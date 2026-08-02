Morgen (3.8.2026) soll es dann abgeschaltet sein. Grund ist nach Angaben der Regierung bei Facebook, dass wegen der Trockenheit so wenig Wasser in der Donau ist. Das Wasser aus dem Fluss wird in der Anlage zum Kühlen der Reaktoren genutzt. Im Atomkraftwerk Paks wird ​fast die Hälfte des Stroms für Ungarn erzeugt.

Paks ist rund 130 Kilometer von der Hauptstadt Budapest entfernt. Das Kraftwerk hatte seine Leistung wegen der Trockenheit schon gedrosselt. Die ungarische Regierung ruft die Industrie im Land auf, Strom zu sparen, damit es keine Energiekrise gibt. Außerdem sollen öffentliche Gebäude nicht mehr beleuchtet werden.

Auch in Rumänien gibt es wegen der Trockenheit Energieprobleme. Es wurde landesweit der Notstand ausgerufen. Mehrere Reaktoren wurden auch wegen Niedrigwasser in der Donau runtergefahren. Auch in Frankreich wurden AKW gedrosselt.