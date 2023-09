Australische Palmkakadus sind als Drummer bekannt - sie bauen sich sogar ihre eigenen Instrumente.

Die männlichen Vögel trommeln damit rhythmisch und hörbar gegen hohle Baumstämme oder den Ast, auf dem sie sitzen - wohl um ihr Revier zu markieren und Weibchen zu beeindrucken.

Wie Forschende in einem Fachmagazin schreiben, kommt es dabei offenbar auch auf die individuelle Note an. Manche Palmkakadus bevorzugen demnach Stöcke unterschiedlicher Größe oder harte Samenkapseln.

Das australische Forschungsteam hat auch Unterschiede bei der Herstellung der Musikinstrumente festgestellt und beobachtet, dass Handwerkstipps an männliche Nachkommen weitergegeben werden.

Auch andere Kakadu-Arten setzen auf Werkzeuge. Goffin-Kakadus benutzten in Experimenten sogar ein ganzes Set an Hilfsmitteln - um zum Beispiel an Nahrung zu gelangen. Die Fähigkeit, Werkzeuge herzustellen, gilt als Zeichen für besondere Intelligenz.