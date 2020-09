Die Regenwälder der Tropen sind bekannt für ihre Vielfalt an Pflanzen und Tieren.

Aber auch innerhalb der Regionen am Äquator gibt es große Unterschiede, etwa zwischen Afrika und Südamerika. Eine Studie in den Sciences Advances nennt mit Hilfe einer neuen Datenbank jetzt Zahlen für einen Großteil der Pflanzenarten. Demnach ist die Artenvielfalt in Lateinamerika mehr als doppelt so groß wie im tropischen Afrika – und das auf einer kleineren Fläche.

Weltweit betrachtet kommt der Studie zufolge allein in den südamerikanischen Regenwäldern ein Drittel der Arten vor. Auch die asiatischen Tropen sind zwar sehr artenreich, sie sind aber auch deutlich kleiner.

Für die Forschenden aus den USA verdeutlicht das den Verlust für die Artenvielfalt, sollte die Abholzung in Lateinamerika so weitergehen wie bisher. Denn bliebe es dabei, könnten die Regenwälder dort bis zum Ende des Jahrhunderts verschwunden sein.