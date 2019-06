Wie Wiederkäuer sich ernähren, klingt für uns schon schlimm genug. Aber es gibt theoretisch noch einen Nachteil: Kühe, Ziegen und Schafe fressen nicht nur Gras, sondern auch Erde und Sand. Beim Kauen schmirgeln die Körner die Zähne extra stark ab. Pferde haben deshalb zum Beispiel extralange Zähne, um den Abrieb auszugleichen.

Dabei sind sie nicht mal Wiederkäuer - Kühe und Ziegen haben kürzere Zähne. Ein Schweizer Forschungsteam wollte klären, warum das so ist. Im Computertomografen verfolgten sie, was in den verschiedenen Mägen von Ziegen mit dem gefressenen Sand passiert. Dabei kam raus, dass der Futterbrei nach der ersten Runde Kauen sozusagen von Staub und Sand freigewaschen wird. Der Sandanteil wird ausgeschieden - nur der Rest wird hochgewürgt. Und die Zähne werden geschont.