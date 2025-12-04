Hornissen können schon einschüchtern - sie sind groß, tragen Warnfarben und können mit ihrem Giftstachel ordentlich austeilen.

Doch ostasiatische Teichfrösche lassen sich davon nicht beeindrucken. Eine Studie mit Experimenten im Fachjournal Ecosphere zeigt, dass die verbreiteten Frösche klar auf Hornissen als Beute anspringen - sogar auf die Asiatische Riesenhornisse, die genug Gift hat, um eine froschgroße Maus zu töten. Laut den Beobachtungen in der Studie scheint das Gift den Fröschen aber wenig auszumachen - und auch nicht, wenn sie von den Hornissen in den Mund oder sogar in die Augen gestochen werden.

Der Autor der Studie meint, man sollte weiter forschen, um herauszufinden, warum die Frösche offenbar immun gegen die Hornissen-Stiche sind. Denn für Menschen sind die Stiche zumindest schmerzhaft, und Allergikerinnen und Allergikern kann auch das Gift gefährlich werden.