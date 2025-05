Auch Elefanten können an Tuberkulose erkranken. Bei der Bakterieninfektion wird vor allem die Lunge befallen, sie kann tödlich enden.

Vier Elefanten in einem Zoo in Pakistan haben sich mit Tuberkulose angesteckt, zwei sind schon gestorben. Um die anderen beiden Tiere in der Stadt Karachi zu retten, werden die Elefanten jetzt mit Tuberkulose-Pillen behandelt, die eigentlich für Menschen vorgesehen sind. Die Tierpfleger verstecken die Tabletten im Essen der Tiere. Das sind allerdings mindestens 400 Pillen pro Tag. Tierärzte haben die Zahl der Pillen hochgerechnet für die vier Tonnen schweren Tiere. Die Elefanten haben mehrere Wochen gebraucht, um sich an die bittere Medizin zu gewöhnen.

Tuberkulose ist bei Menschen in Pakistan immer noch weit verbreitet, offenbar haben sich die Elefanten, die aus Afrika kommen, bei Zoobesuchern oder Pflegern angesteckt. Die Tierpfleger tragen beim Füttern der Elefanten jetzt Masken und Kittel, um sich nicht anzustecken.