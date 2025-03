Jetzt gibt es dazu sogar auch eine wissenschaftliche Untersuchung, unter anderem von der FU Berlin. Die Forscher haben unter anderem Interviews mit Türsteherinnen und Türstehern und Clubbesitzern ausgewertet und in einer Nacht 500 Entscheidungen an den Clubtüren beobachtet. So, und hier jetzt das Ergebnis: Die besten Chancen haben Menschen, die sich gut einfügen, aber irgendwie auch herausstechen. Gut ist zum Beispiel ein eigener Kleidungsstil, der aber zum Club oder zum Thema des Abends passt. Die Berliner Clubs wollen außerdem divers sein, also suchen sie gezielt Menschen, die mit ihrem Alter, ihrer Hautfarbe oder Geschlechtsidentität für mehr Diversität sorgen.



Die Forscher schreiben: Für die Clubs ist es gut, hart an der Tür auszusortieren. Dadurch gibt's drinnen eher einen Safe Space. Und der Club bleibt exklusiv und geheimnisvoll und dadurch attraktiver. Die Clubs haben also was davon, wenn nicht so richtig klar ist, wie ihr Auswahlprozess an der Tür abläuft.