Es gibt immer mehr Fernseh-Sendungen, in denen Nachrichten mit Comedy vermischt werden.

Laut einer Studie aus den USA kann Humor dabei helfen, dass Menschen besser über Politik informiert sind. In einem Experiment sollten Testpersonen, die zwischen 18 und 34 Jahren alt waren, ernste und lustige Videos mit Informationen über Politik ansehen. Dabei wurde ihre Hirnaktivität gemessen, außerdem wurde in einem Test abgefragt, an welche Inhalte sie sich noch erinnern konnten. Und die Testpersonen wurden gefragt, ob sie die Videos auf Social-Media-Plattformen teilen würden.

Comedy regt das Hirn an

Der Versuch ergab, dass sich die Probanden die Informationen und Zusammenhänge aus den lustigen Clips besser merken konnten, und sie waren auch eher bereit, diese Filmchen weiterzuverbreiten. Bei den Comedy-Videos gab es außerdem mehr Aktivität in den Hirnregionen, die mit sozialer Interaktion zusammenhängen.

Die Forschenden sagen, die humorvolle Präsentation kann dafür sorgen, dass junge Menschen mit ihrem Umfeld mehr über politische Ereignisse und Zusammenhänge kommunizieren, und dass sie die Themen besser verstehen. Das sei wichtig für eine funktionierende Demokratie.