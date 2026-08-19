Wie die BBC schreibt, ist er 3,1 Kilo schwer und so groß wie ein Straußen-Ei, mit einer Länge von fast 19 Zentimetern. Der 55 Jahre alte Mann, der diesen Stein in seiner Blase mit sich trug, war nach einem Schlaganfall ins Krankenhaus gekommen. Dort stellte sich auch heraus, dass er Probleme beim Wasserlassen hatte. Die Ärzte entdeckten den Blasenstein, von dem sie jetzt sagen: Es ist der größte, der jemals dokumentiert und operativ entfernt wurde. Dem Patienten soll es nach der OP gut gehen.

Der Blasenstein ist wohl fünf bis zehn Jahre lang gewachsen. Solche Steine entstehen, wenn die Blase nicht vollständig entleert ist. Mineralien im Urin können dann zu festen Klumpen kristallisieren. Sehr kleine Blasensteine können beim Urinieren noch mit rauskommen, ab etwa einem Zentimeter ist aber eine medizinische Behandlung nötig. Alles über vier Zentimeter gilt als riesig.