Die einen sind frühmorgens schon fit für die erste Joggingrunde, die anderen gehen lieber abends ins Fitnessstudio.

Ein australisches Forschungsteam von der Uni Sydney hat sich jetzt angeschaut, ob die Tageszeit beim Sport für übergewichtige Menschen einen Unterschied macht. Dafür hat es Daten von fast 30.000 stark übergewichtigen Menschen analysiert, über einen Zeitraum von acht Jahren.

Zuerst haben die Menschen über eine Woche lang ein Fitness-Armband getragen, um herauszufinden, ob sie eher früh, nachmittags oder abends sportlich aktiv sind. Dafür mussten sie mindestens drei Minuten am Stück so aktiv sein, dass sich der Puls erhöht und sie außer Atem kommen. Dann wurden die Menschen eingeteilt in früh-, tag- und abendaktiv. Nach acht Jahren zeigte sich, dass die Abends-Gruppe ein leicht geringeres Risiko hatte, frühzeitig zu sterben. Auch Herz- und Gefäß-Erkrankungen kamen in dieser Gruppe etwas weniger oft vor. Das Medizin-Team sagt, dass körperliche Aktivität prinzipiell gut ist, wenn man es planen kann, scheint aber Sport am Abend die meisten Vorteile zu bringen.