Ab welchem Punkt ist Übergewicht wirklich gesundheitsschädlich?

Das hängt nicht allein vom Körpergewicht ab - das heißt, der Body-Mass-Index reicht nicht. Stattdessen hat ein internationales Forschungsteam jetzt ein neues Modell entwickelt, namens OBSCORE. Damit soll besser abgeschätzt werden können, wie hoch bei einem übergewichtigen Menschen das Risiko für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Co. ist.

Die Forschenden beschreiben im Fachmagazin Nature Medicine, wie ihr Modell funktioniert: Dafür müssen Menschen 12 Fragen beantworten - zum Beispiel nach der Größe, dem Taillenumfang und ob sie rauchen. Dazu kommt die Auswertung eines Bluttests. Alles zusammen soll zeigen, wie hoch das individuelle Krankheitsrisiko tatsächlich ist, damit Menschen gezielter Hilfe bekommen können.

Die Forschenden sagen: Das höchste Risiko für viele Erkrankungen haben oft nicht die adipösen Menschen, sondern die, die "nur" übergewichtig sind.

Wer möchte, kann OBSCORE online ausprobieren.

Kritik am BMI gibt es schon lange - unter anderem, weil dabei kein Unterschied zwischen Fett- und Muskelmasse gemacht werden kann. Dadurch kann jemand mit viel Muskeln als übergewichtig erscheinen.