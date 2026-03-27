Es gibt unterschiedliche Hilfsmittel, um vom Rauchen loszukommen. Laut einer neuen Übersicht scheinen E-Zigaretten mit Nikotin tatsächlich am besten zu helfen.

Der Review-Artikel im Fachjournal "Addiction" hat mehrere vorhandene Reviews zu dem Thema noch mal gecheckt. Ergebnis: Auf dem Weg dazu, sechs Monate nicht mehr zu rauchen, lagen nikotinhaltige E-Zigaretten als Hilfsmittel vorn - vor Alternativen wie Nikotin-Pflastern oder -Kaugummi. Für das Studienteam klingt das auch logisch, denn beim Rauch-Erlebnis geht es nicht nur um den Suchtstoff Nikotin, sondern auch um die Zigarette in der Hand und im Mund oder den sichtbaren Rauch. E-Zigaretten ohne Nikotin funktionieren aber auch schlechter als welche mit.

Das Studienteam ergänzt, dass es trotzdem sehr individuell sein kann, was einem beim Rauchen-Abgewöhnen am besten hilft. Es gibt auch noch zu wenig Daten, ob verschreibungspflichtige Medikamente wie Vareniclin vielleicht noch besser sind. Und das Team betont auch die Risiken von E-Zigaretten. Die sind auch nicht gesund, und sie bergen die Gefahr, Leute auf anderen Wegen zur Nikotinsucht zu bringen.