Ufos oder wie es die US-Weltraumbehörde Nasa nennt "nicht identifizierte ungewöhnliche Phänomene" (UPA) beschäftigen Neugierige und Forschende schon lange.

Die Nasa will da jetzt genauer drauf gucken und hat einen Chef für die Erforschung dieser Phänomene ernannt. Wer den Posten übernimmt, wollte die Weltraumbehörde zuerst nicht sagen - wegen Sicherheitsbedenken. Inzwischen wurde der Name doch noch bekanntgegeben: Es ist der langjährige Nasa-Manager Mark McInerney. Er soll dafür sorgen, dass es in Zukunft mehr um Wissenschaft geht als um Sensationsgier, hat Nasa-Chef Bill Nelson gesagt.

Bisher keine Hinweise auf Außerirdische

Die Nasa hat auch einen neuen Bericht zu diesen ungewöhnlichen Phänomenen vorgelegt. Da steht drin, dass es zwar bisher keine Hinweise gibt, dass sie außerirdische Ursprünge haben, aber die Nasa weiß eben auch nicht, was dahinter steckt. Das Hauptergebnis des Berichts ist deshalb: Wir müssen noch ganz viel lernen - und Nasa-Chef Nelson hat gesagt, dass er sich durchaus vorstellen kann, dass es Außerirdische gibt.