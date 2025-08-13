In den letzten Tagen gingen bei der Ufo-Meldestelle CENAP ungewöhnlich viele Meldungen aus ganz Deutschland ein.

Denn am Morgenhimmel gibt es gerade zwei sehr helle Punkte, sehr nahe beieinander. Sind es vielleicht zwei besonders helle Sterne? Oder so was wie Drohnen-Zwillinge oder Himmels-Autoscheinwerfer, wie in den Anfragen bei der Meldestelle für unbekannte Flugobjekte vermutet?

Die tatsächliche Erklärung ist viel banaler: Es sind die Planeten Jupiter und Venus. S stehen von der Erde aus betrachtet gerade nahe beieinander. Allerdings nur noch wenige Tage, denn die Venus bewegt sich aus Erdenperspektive um einiges schneller voran als der viel weiter entfernte Jupiter.

Die Ufo-Meldestelle CENAP, das "Centrale Erforschungs-Netz außergewöhnlicher Himmels-Phänomene" wurde 1973 gegründet. Seitdem sind eigenen Angaben zufolge mehr als 12.000 Meldungen über Ufo-Sichtungen eingegangen.