Mücken sind nicht nur lästig - sie können auch jede Menge Krankheiten übertragen.

Gerade in Regionen, wo es Gelbfieber, Dengue und Malaria gibt, kann uns das gefährlich werden. Jedes Jahr sterben allein an Malaria mehrere hunderttausend Menschen. Deswegen wird an Stoffen geforscht, die Mücken fernhalten - und in Uganda haben Forschende jetzt ein vergleichsweise billiges Mittel erfolgreich getestet: und zwar aus Katzenminze. Die chemische Substanz, die in dem Kraut vorkommt - Nepetalacton - macht nicht nur Katzen euphorisch, sondern wirkt auch insektenabweisend. Und das Forschungsteam schreibt im Fachblatt Scientific Reports: Auf Menschen, die mit dem Katzenminze-Mittel eingesprüht waren, landeten viel weniger Mücken. Das Team testete das Mittel mit unterschiedlichen Stärken - und 6-prozentiges Katzenminze-Öl war laut ihnen genauso wirksam wie das Mückenschutz-Mittel DEET, das es überall zu kaufen gibt. Und dabei sei das Öl deutlich günstiger.

Das Team hofft, nach weiteren Tests einen neuen Mückenschutz auf den Markt zu bringen, den sich auch ärmere Menschen eher leisten können.