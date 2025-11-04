Aktuell suchen etwa 1,2 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland Schutz vor dem Krieg in ihrem Land.

Und die räumliche Trennung zum Heimatland bringt viele soziale Veränderungen mit sich. Eine Langzeit-Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung zeigt, dass viele Fernbeziehungen in die Brüche gehen. Von den Ukrainerinnen, die seit 2022 ohne Partner nach Deutschland geflohen sind, hat sich fast ein Drittel dauerhaft von ihren Männern getrennt. Ähnlich viele Frauen leben mittlerweile mit ihren nach gekommenen Partner gemeinsam in Deutschland.

Fast die Hälfte der Ukrainerinnen und Ukrainer sagt, dass sie nicht mehr in ihr Heimatland zurückgehen wollen. Fest entschlossen zurückzukehren ist aktuell nur noch jede und jeder Fünfte. Mehr als die Hälfte der Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland hat hier auch eine Arbeit gefunden.