In der Ukraine ist ein Kinofilm über den Krieg gestartet.

Die britische Zeitung The Guardian schreibt, dass der Film mit dem Namen "Killhouse" ein Action-Thriller ist. Nach Angaben der Macher ist es der erste Spielfilm in der Geschichte des Kinos, der auch Aufnahmen von echten Kampfdrohnen verwendet. In "Killhouse" gibt es außerdem Gastauftritte von bekannten Persönlichkeiten - darunter ist der ehemalige Chef des militärischen Geheimdienstes. Und einer der Schauspieler ist mittlerweile selbst Drohnenpilot.

Englische Version geplant

Für den Inhalt hat sich der Regisseur von einer realen eschichte inspirieren lassen: Ein Paar sucht seine entführte Tochter und gerät dabei unter russischen Beschuss. Eine ukrainische Drohne lotst sie dann aus der Gefahrenzone.

Aktuell wird von "Killhouse" eine englischsprachige Version vorbereitet. Außerdem ist eine Serie im Gespräch, für Streaming-Dienste.