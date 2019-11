Das Team der Nasa-Sonde New Horizons hatte sich nichts Böses dabei gedacht, als es einen Himmelskörper benannte. An dem kam die Sonde Anfang des Jahres auf ihrem Weg in die Weiten des Alls vorbei. Der Himmelskörper erinnert ein bisschen an einen Schneemann: zwei aufeinandergedötschte Kugeln mit Eis an der Oberfläche. Offiziell heißt er 2014 MU69. Einen schöneren Namen durfte man in einem Wettbewerb vorschlagen. Das New-Horizons-Team gab Ultima Thule den Zuschlag - Thule galt früher als nördlichste bekannte Insel, ab der unbekanntes Terrain anfängt. Kurz nach der Namensvergabe sprach sich aber rum, dass die Nazionalsozialisten in Deutschland auch schon von Ultima Thule gesprochen hatten, als fiktiver "Heimat des arischen Volkes".

Das konnte die Nasa so nicht auf sich sitzen lassen. In einer kleinen Zeremonie hat der Schneemann-Himmelskörper jetzt einen neuen Namen bekommen: Arrokoth. In der Sprache eines Indianerstammes heißt das: Himmel. New Horizons hat Arrokoth inzwischen lange hinter sich gelassen. Die gesammelten Daten werden aber immer noch zur Erde übertragen.