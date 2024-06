Die Deutschen sind laut einer Umfrage jeden Tag durchschnittlich knapp 10 Stunden online.

Für die Ergebnisse wurden mehr als 3000 Menschen befragt, die so ausgewählt wurden, dass sie die deutsche Bevölkerung wiederspiegeln. Im Schnitt kommen die Befragten auf 69 Stunden pro Woche, die sie mit Smartphone, Laptop oder anderen Geräten im Netz sind. Das ist im Vergleich der letzten Jahre ein hoher Wert, aber es ist weniger als im Vorjahr.

Dabei nutzen Erwachsene unter 40 Jahren das Internet besonders viel. Der Wert war aber schonmal höher, in dieser Altersgruppe geht die Online-Nutzung deutlich zurück. Insgesamt möchte jeder und jede sechste weniger online sein, also zum Beispiel weniger online einkaufen oder weniger in Streamingdiensten zu gucken. Öfter wird auch eine Online-Diät genannt, in der man für eine Zeit auf soziale Medien verzichtet.