Trinkt ihr bei der Hitze genug?

Generell braucht der Körper pro Tag anderthalb bis zwei Liter Flüssigkeit. An besonders heißen Tagen kann der Bedarf laut Fachleuten aufs Drei- bis Vierfache steigen, auch je nach Belastung. Als Faustregel empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung deswegen alle ein bis zwei Stunden ein Glas Wasser.

Auch viele jüngere Trinken zu wenig

Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse trinken aber fast die Hälfte der Deutschen an heißen Tagen zu wenig. Für die repräsentative Umfrage wurden im Juli rund 1.000 Leute ab 18 Jahren befragt. Und 46 Prozent gaben an, dass sie an Hitzetagen unter zwei Liter Flüssigkeit zu sich nehmen.

Besonders hoch (62%) war der Anteil bei Menschen über 60 Jahren, da waren es fast zwei Drittel der Befragten. Aber auch bei den Jüngeren waren es noch mehr als ein Drittel (35-39%).

Probleme durch Flüssigkeitsmangel

Wenn wir nicht genug trinken, dehydrieren wir - das kann zu Müdigkeit, Schwäche und Schwindel führen. Und auf Dauer kann Flüssigkeitsmangel Kreislauf- und Nierenprobleme verursachen.

Die besten Durstlöscher sind laut Fachleuten übrigens Leitungs- und Mineralwasser, ungezuckerte Tees und verdünnte Saftschorlen.