Viele Männer in einer heterosexuellen Partnerschaft überschätzen offenbar ihren Beitrag zur Hausarbeit.

Das zeigt eine Umfrage der Bertelsmann-Stiftung. Bei Paaren, in denen beide in Vollzeit arbeiten, sagten 70 Prozent der Männer, dass sich beide gemeinsam um den Haushalt kümmern. Von den Frauen sahen das nur 49 Prozent so. Tatsächlich machten die Männer im Schnitt fast vier Stunden weniger Hausarbeit pro Woche. Bei der Kinderbetreuung lag der Unterschied im Schnitt sogar bei zehn Stunden.

Entsprechend zeigten sich Frauen auch unzufriedener mit der Aufteilung der häuslichen Aufgaben. Sind beide Partner wirklich gemeinsam zuständig, gleicht sich die Zufriedenheit der Befragung zufolge an.

Die Stiftung appellierte an die Männer, ihre Verantwortung für Haushalt und Familie stärker wahrzunehmen und dazu auch Angebote wie Brückenteilzeit und flexible Arbeitszeitmodelle in Anspruch zu nehmen. Betriebe sollten auch Männern Führungsaufgaben in Teilzeit offensiv anbieten und Rücksicht nehmen auf die Schließzeiten von Kitas.

Für die Studie wurden im Dezember und Januar rund 1.600 Frauen und Männer zwischen 18 und 65 Jahren befragt.