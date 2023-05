Lebenslang nur zu zweit - das ist nicht unbedingt das, was sich Jüngere unter einem guten Liebesleben vorstellen.

Von den unter 30-Jährigen sagt jeder und jede Zweite: Offene Beziehungen werden in Zukunft häufiger. In der Gesamtbevölkerung glaubt das nur knapp ein Drittel. Mit offener Beziehung ist hier gemeint, dass beide in einer Partnerschaft auch Sex mit anderen haben können.

Wenn es konkret um das eigene Leben geht, dann gibt es aber doch Bedenken und eine Kluft zwischen den Geschlechtern: Von den unter 30-jährigen Frauen kann sich nicht mal jede fünfte Frau vorstellen, eine Beziehung offen zu führen. Bei den Männern dagegen ist das für jeden Dritten möglich.

Zu eifersüchtig für offene Beziehung

Über die Hälfte der Befragten sagte: er oder sie wäre "zu eifersüchtig für eine offene Beziehung". Viele Frauen sagten außerdem, sie sähen die Gefahr, sich zu verlieben. Und mehr als die Hälfte meint auch, sie hätten gar keine Zeit für Dates neben der Beziehung.

Die Umfrage hat eine Partnervermittlung durchführen lassen. Die Studie ist noch nicht zum Download bereit, erscheint aber Ende Juni hier.